Negocierile continua: Germania nu are indicii ca Rusia a decis sa atace Ucraina si isi sustine eforturile diplomatice

Rusia nu a luat nicio decizie de a ataca Ucraina, transmite Guvernul Germaniei, in contextul in care cancelarul Olaf Scholz se afla la Kiev, pentru o intalnire cu presedintele Volodimir Zelenski, inaintea unei vizite la Moscova, pentru discutii cu presedintele Vladimir Putin.Cancelarul Olaf Scholz a ajuns luni la pranz in capitala Ucrainei si poarta discutii cu presedintele Volodimir Zelenski."Europa se afla intr-o situatie absolut precara, in contextul crizei din Ucraina. Insa pana in ... citeste toata stirea