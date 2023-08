Infiltratii la nivelul plafonului in sectia de Obstretica-Ginecologie si protocol incalcat de sterilizare in sectia Oftalmologie, sunt concluziile la care au ajuns inspectorii DSP Arges in urma unui control facut la Spitalul de Urgenta Pitesti.Potrivit prefectului judetului Arges, Radu Perianu, care a dispus controale in spitalele din judet, in acest zile sunt verificate in continuare sectiile Spitalului de Urgenta Pitesti.Acesta spune ca Directia de Sanatate Publica i-a transmis mai multe ... citeste toata stirea