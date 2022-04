Net Brinel castiga o licitatie ASF

Net Brinel a castigat, in urma unei licitatii, un contract pentru furnizarea unei platfome informatice care va permite integrarea proceselor IT ale Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) si cresterea performantelor sistemelor IT actuale din cadrul institutiei. Estimat la 1,8 milioane de lei, fara TVA, pentru o perioada de 39 luni, contractul a fost atribuit pentru suma de 1,39 milioane de lei, fara TVA.La proceura s-a inscris cu oferta si Asseco SEE."ASF isi propune operationalizarea ... citeste toata stirea