Nici nu s-a uscat cerneala pe tranzactie si Elon Musk face curatenie la Twitter: A dat imediat afara directorul executiv si directorul financiar si s-a pus pe el in fruntea companiei pentru care a platit 44 mld. dolari

Elon Musk a finalizat preluarea Twitter printr-o tranzactie in valoare de 44 de miliarde de dolari si prima masura a fost sa-i concedieze pe directorii de top.Elon Musk a finalizat preluarea Twitter, in valoare de 44 de miliarde de dolari, dupa luni de discutii pe marginea tranzactiei.Prima sa masura a fost sa concedieze conducerea companiei, pe care a acuzat-o ca l-a indus in eroare cu privire la numarul de conturi spam de pe platforma.Musk i-a demis pe directorul executiv al Twitter, Parag ... citeste toata stirea