Niciun semn de pace in Ucraina

a-sExplozii puternice au fost auzite luni in capitala ucraineana Kiev, in timp ce armata lui Vladimir Putin isi extinde atacul. Cel putin doua persoane au murit si alte trei au fost spitalizate dupa ce o cladire rezidentiala din Obolon, o suburbie a capitalei Kiev, a fost lovita de bombardamente luni dimineata. Batalii aprige au fost purtate in toata tara, inclusiv in orasul maritim strategic Mykolaiv.a-sFabrica de aeronave Antonov, situata pe aerodromul Sviatoshyn, la aproximativ 10 ... citeste toata stirea