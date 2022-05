Nicolae Ciuca a discutat cu presedintele Lituaniei despre impactul situatiei din Ucraina asupra sectorului energetic

Prim-ministrul Nicolae Ciuca a avut vineri convorbiri cu presedintele Republicii Lituania, Gitanas Nausėda, aflat in vizita oficiala in Romania, informeaza news.ro.Discutiile s-au axat asupra situatiei din Ucraina, impactului asupra sectorului energetic european si importantei implementarii comune a sanctiunilor la adresa Rusiei.Premierul a confirmat contributia Romaniei la securitatea Flancului Estic al NATO, inclusiv prin participarea la misiunea de politie aeriana a Aliantei in zona ... citeste toata stirea