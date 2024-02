Nicolae Ciuca: "Alexei Navalnii, o voce ferma pentru democratie si transparenta in Rusia"

Presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, transmite vineri ca Alexei Navalnii, care a murit in inchisoare, a fost o voce ferma pentru democratie si transparenta in Rusia, iar lupta sa impotriva coruptiei si pentru drepturile omului nu va fi uitata, informeaza news.ro.Ciuca afirma ca aceasta pierdere tragica subliniaza nevoia urgenta de democratie reala in Rusia."Profund intristat de vestea decesului lui Alexei Navalnii. O voce ferma pentru democratie si ... citește toată știrea