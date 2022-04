Nicolae Ciuca anunta ca solutiile legislative pentru implementarea pachetului de masuri "Sprijin pentru Romania" sunt in lucru

Premierul Nicolae Ciuca afirma, marti seara, ca implementarea pachetului de masuri "Sprijin pentru Romania" este prioritara pentru executiv, iar solutiile legislative sunt deja in lucru, informeaza news.ro."Punerea in aplicare a pachetului de masuri "Sprijin pentru Romania", pentru protejarea cetatenilor si economiei, este prioritara pentru Guvern. Am discutat cu ministrii responsabili, iar solutiile legislative sunt in lucru", a anuntat, marti seara, premierul Nicolae Ciuca.Potrivit acestuia, ... citeste toata stirea