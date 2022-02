NICOLAE CIUCA:"Aproximativ 19.000 de cetateni ucraineni au intrat in Romania"

Aproximativ 19.000 de cetateni ucraineni au intrat in tara noastra de la inceputul agresiunii militare a Federatiei Ruse asupra Ucrainei, iar dintre acestia, circa 11.000 au ramas pe teritoriul tarii, 40 dintre ei cerand statut de refugiat, potrivit Agerpres.Seful Executivului a verificat, vineri dupa-amiaza, stadiul pregatirilor autoritatilor pentru gestionarea situatiei de la frontiera cu Ucraina, in cadrul unei vizite de lucru efectuate la Siret, in judetul Suceava."Avem si ultimele date, ... citeste toata stirea