NICOLAE CIUCA:''Asigur cetatenii ca nu suntem in pericol sa nu putem asigura uleiul necesar pentru consum''

Premierul Nicolae Ciuca a declarat astazi, la Buzau, ca sunt cantitati suficiente de floarea-soarelui la procesatori si ca nu exista pericolul sa nu poata fi asigurat necesarul de ulei pentru consumul populatiei, informeaza Agerpres."Am avut saptamana trecuta intalniri cu fermierii si procesatorii din industria agroalimentara si am vrut azi sa vin sa vizitez una dintre facilitatile de procesare. Am putut sa constat ca o fabrica de ulei cu 600 de angajati are o cifra de afaceri de 500 de ... citeste toata stirea