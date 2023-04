Premierul Nicolae Ciuca a precizat, astazi la Congresul UDMR de la Timisoara, ca este important sa fie evitata alunecarea catre o retorica radicala, asa cum exista in prezent unele voci ale radicalismului atat in Romania, cat si in alte state cu o democratie si valori mai consolidate ca ale tarii noastre, potrivit news.ro.Liderul PNL a adaugat ca oamenii politici trebuie sa vorbeasca cetatenilor despre ceea ce inseamna pericolul extremismului.Nicolae Ciuca a declarat astazi la Timisoara, la ... citeste toata stirea