NICOLAE CIUCA:"Avem o datorie istorica sa aducem Romania in randul marilor democratii europene"

Premierul Nicolae Ciuca afirma ca intreaga clasa politica are datoria istorica sa aduca Romania in randul marilor democratii europene si solicita politicienilor, societatii civile si mass-media "sa puna intre paranteze caracterul pre-electoral al anului 2023" si sa aiba o discutie "asezata si rationala" asupra viitorului tarii, relateaza Agerpres."De 1 Decembrie, Ziua unitatii tuturor romanilor, as vrea sa adresez un apel partidelor politice reprezentate in Parlament, societatii civile si ... citeste toata stirea