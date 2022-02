NICOLAE CIUCA:"Cei 15 ani de la aderarea Romaniei au echivalat cu transformari semnificative in beneficiul cetatenilor"

Premierul Nicolae Ciuca a afirmat, astazi, ca anii trecuti de la aderarea tarii noastre la Uniunea Europeana au echivalat cu transformari semnificative in beneficiul cetatenilor, potrivit Agerpres."Cei 15 ani de la aderarea Romaniei au echivalat cu transformari semnificative in beneficiul cetatenilor nostri. De asemenea, a fost o perioada in care am inteles importanta si am sustinut o Uniune Europeana puternica, solidara, coeziva. Romania si-a dorit sa intre in Uniune si a fost primita ca ... citeste toata stirea