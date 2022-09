NICOLAE CIUCA:"Decizia CE de a da aviz pozitiv primei cereri de plata din PNRR este rezultatul efortului coordonat la nivel guvernamental"

Premierul Nicolae Ciuca a declarat ca decizia Comisiei Europene de a a aviza pozitiv prima cerere de plata prin PNRR, depusa de Romania pe 31 mai, prin care institutia europeana va plati suma de 2,6 miliarde euro pentru economia romaneasca "este rezultatul efortului coordonat la nivel guvernamental, concretizat in indeplinirea tintelor si jaloanelor asumate de Guvern pentru ultimul trimestru al anului trecut si transpuse in reforme demarate in mai multe domenii", noteaza News.ro."Decizia de ... citeste toata stirea