NICOLAE CIUCA:"Decizia de a nu fi acceptati in Spatiul Schenghen a fost nedreapta"

Premierul Nicolae Ciuca a mentionat, in aceasta seara, ca decizia ca Romania sa nu fie acceptata in Spatiul Schengen a fost nedreapta si a subliniat ca tara noastra se pozitioneaza fata de Austria pe cale diplomatica, transmite News.ro.Nicolae Ciuca a declarat, in aceasta seara, ca Romania nu s-a asteptat la decizia de a nu fi primita in Spatiul Schengen."Este o situatie dificila pentru noi, pe care am receptionat-o fara sa ne fi asteptat si, in continuare, cred ca decizia de a nu fi ... citeste toata stirea