NICOLAE CIUCA:"Estimarile CE de imbunatatire a perspectivei de crestere economica a Romaniei ofera incredere investitorilor"

Estimarile Comisiei Europene privind imbunatatirea "substantiala" a perspectivei de crestere economica a Romaniei, de la 3,9% la 5,8% in acest an, ofera un plus de incredere investitorilor romani si straini, a afirmat, astazi, prim-ministrul Nicolae Ciuca, transmite Agerpres."Faptul ca, intr-un an atat de complicat, Romania a reusit sa-si pastreze atractivitatea ca destinatie de business este datorat, in mare masura, curajului dovedit de antreprenori si capacitatii lor de a se adapta permanent. ... citeste toata stirea