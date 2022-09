NICOLAE CIUCA: "Franta si Germania sunt suporterii Romaniei in vederea aderarii la Spatiul Schengen"

Premierul Nicolae Ciuca a precizat, astazi, ca Franta si Germania sunt suporterii Romaniei in vederea aderarii la Spatiul Schegen si a multumit celor doua state pentru aceasta sustinere, relateaza News.ro."Ati vorbit despre tot ceea ce a insemnat efectele pozitive ale mandatului Frantei la presedintia UE; de asemenea, vizita presedintelui Macron in Romania - sunt momente pe care le scot de fiecare data in evidenta si folosesc aceasta oportunitate pentru a multumi Frantei pentru tot ceea ce a ... citeste toata stirea