NICOLAE CIUCA:"Guvernul a respectat angajamentul de a nu mari taxele si impozitele in acest an"

Guvernul a respectat angajamentul de a nu mari taxele si impozitele in acest an, asigurand predictibilitate si stabilitate mediului de afaceri, precizeaza premierul Nicolae Ciuca, informeaza news.ro."Guvernul a respectat angajamentul de a nu mari taxele si impozitele in acest an, asigurand predictibilitate si stabilitate mediului de afaceri. Au fost promovate mai multe programe pentru a incuraja investitiile, prin asigurarea accesului la finantare al companiilor. Derularea Programului ... citeste toata stirea