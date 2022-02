NICOLAE CIUCA: "Infiintarea a opt OMD-uri va genera o crestere cu 20% a numarului de turisti straini"

Operationalizarea organizatiilor de management al destinatiei reprezinta un jalon asumat de Romania prin PNRR, care trebuie atins pana la final de septembrie 2022, moment pana la care trebuie definit modelul solid de guvernanta pe care Romania il va adopta pentru dezvoltarea turismului, a afirmat prim-ministrul Nicolae Ciuca, ieri, in cadrul Adunarii Generale a Aliantei pentru Turism."Suplimentar, pana pe 31 decembrie 2023, Romania are ca tinta infiintarea a 8 OMD-uri care, in 2 ani de zile, ... citeste toata stirea