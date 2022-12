NICOLAE CIUCA:"La sfarsitul anului, inflatia pe 2022 nu va depasi 13%"

Premierul Nicolae Ciuca a declarat ca, din analiza efectuata la nivelul Guvernului, la sfarsitul anului inflatia pe 2022 nu va depasi 13%, potrivit Agerpres."Datele legate de inflatie pentru luna noiembrie sunt cele pe care dumneavoastra le-ati mentionat, a ajuns la aproape 17%, in comparatie cu luna noiembrie din anul 2021. Deci, putem spune ca inflatia in anul 2021, in luna noiembrie, a fost mult mai mica in comparatie cu celelalte luni din anul trecut, iar in analiza pe care am facut-o ... citeste toata stirea