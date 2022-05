NICOLAE CIUCA:"Ministrii - evaluati in functie de aplicatiile lansate pentru implementarea PNRR"

Evaluarea ministrilor va fi facuta la finalul lunii iunie, in functie de modul in care acestia au actionat pentru atingerea tintelor si jaloanelor prevazute in Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) pentru prima jumatate a acestui an, a declarat, ieri, la inceputul sedintei de guvern, premierul Nicolae Ciuca."Se implinesc 6 luni de cand am preluat guvernarea. Este un prilej sa putem sa privim cu optimism catre obiectivele pe care ni le-am asumat. Nu o sa facem un bilant astazi ... citeste toata stirea