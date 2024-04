Nicolae Ciuca: "Nivelul absorbtiei fondurilor europene a depasit 90% din fondurile alocate"

Nivelul absorbtiei fondurilor europene a depasit 90% din fondurile alocate, a declarat, astazi, la Botosani, presedintele Partidului National Liberal (PNL), Nicolae Ciuca, conform Agerpres.Potrivit acestuia, atragerea de investitii straine si absorbtia fondurilor europene au atins nivelul record in perioada in care PNL s-a aflat la guvernare."Liberalii sunt cei care au reusit, in anul 2022, sa realizeze cea mai mare absorbtie de investitii straine din istoria noastra, peste 10 milioane de ... citește toată știrea