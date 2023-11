Presedintele PNL Nicolae Ciuca a declarat, intrebat vineri la Sinaia, daca partidul ar putea iesi pe locul trei la alegerile din 2024, dupa PSD si AUR, ca liberalii intra in competitia electorala doar cu obiectivul de a castiga alegerile si, in general, in orice tip de competitie a-i intra, participi cu gandul sa castigi, nu sa iesi pe locul al doilea, informeaza news.ro.Chestionat daca se teme de vreun candidat serios de la AUR, fostul premier a precizat scurt: "Nu ma tem de absolut nimic". ... citeste toata stirea