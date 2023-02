NICOLAE CIUCA:"Pentru anul 2023 am alocat cercetarii un buget mai mare cu 70% fata de anul trecut"

Premierul Nicolae Ciuca a precizat, la prima editie a Galei Cercetarii Romanesti 2023, ca rolul cercetarii stiintifice este fundamental in existenta oricarei societati moderne, motiv pentru care pe acest an bugetul cercetarii este mai mare cu 70% comparativ cu 2022. "Asa cum ne-am asumat in programului de guvernare, in anul 2024 cercetarea va avea un buget de 1% din produsul intern brut", iar pana in 2027, cercetarea va beneficia de investitii in valoare de 60 de miliarde de lei, a adaugat ... citeste toata stirea