NICOLAE CIUCA:"Raportul MCV incurajeaza Guvernul sa continue cursul stabilit in sprijinirea independentei Justitiei"

Raportul privind Romania din cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare prezentat astazi de Comisia Europeana constata, in premiera, indeplinirea recomandarilor si a obiectivelor, asa cum era prevazut in Decizia de infiintare a MCV, adoptata la momentul aderarii la UE, si incurajeaza Guvernul sa continue cursul stabilit in sprijinirea independentei Justitiei, a luptei anticoruptie, de o maniera sustenabila si cu rezultate bune in continuare, a afirmat prim-ministrul Nicolae Ciuca, potrivit ... citeste toata stirea