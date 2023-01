NICOLAE CIUCA:"Rata de absorbtie a fondurilor europene a crescut in 2022 de la 50% la 71%"

Premierul Nicolae Ciuca anunta astazi ca rata de absorbtie a fondurilor europene a crescut in 2022 de la 50% la 71% iar la sfarsitul acestui an putem atinge un grad de absorbtie de aproximativ 95%, rata care va fi un procent-record pentru Romania, informeaza News.ro."Rata de absorbtie a fondurilor europene a crescut in 2022 de la 50% la 71%. Anul trecut, in Romania au intrat 5,4 miliarde euro prin Politica de Coeziune, care insumeaza programele de investitii strategice. Adunand si banii veniti ... citeste toata stirea