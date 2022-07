NICOLAE CIUCA:"SUA raman cel mai apropiat aliat militar al nostru"

Premierul Nicolae Ciuca a vorbit, in discursul sau sustinut vineri la receptia organizata de Ambasada SUA in Romania cu prilejul Zilei Independentei Statelor Unite ale Americii, despre alianta dintre Romania si SUA si a salutat decizia autoritatilor americane de a suplimenta prezenta trupelor militare, in tara noastra, cu inca 5.000 de militari, informeaza news.ro.Ciuca s-a referit si la investitii, dar si la independenta energetica a Romaniei. Referitor la scutirea de vize pentru SUA, ... citeste toata stirea