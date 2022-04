NICOLAE CIUCA:"Tara noastra s-a angajat sa respecte toate sanctiunile impuse la nivel international"

Dupa sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului Romaniei, in care Volodimir Zelenski s-a prezentat in Parlament prin videoconferinta, prim-ministrul Nicolae Ciuca a declarant ca tara noastra "s-a angajat sa respecte toate sanctiunile impuse la nivel international, in conformitate cu deciziile tuturor organizatiilor", potrivit Guvernului Romaniei."S-au luat decizii si au fost sanctionate atat companii rusesti, cat si persoane din anturajul presedintelui Putin, toate sunt pe lista de ... citeste toata stirea