NICOLAE CIUCA: "Tara noastra si-a atins toate tintele strategice la Summitul NATO de la Madrid"

Romania si-a atins toate tintele strategice la Summitul NATO de la Madrid si nu a fost niciodata mai sigura in fata unor amenintari directe si persistente derulate in vecinatatea sa imediata, a declarat, astazi, premierul Nicolae Ciuca, potrivit Agerpres."Conceptul Strategic al Aliantei consemneaza faptul ca Marea Neagra este zona de interes Strategic al NATO. Rusia este definita ca principala amenintare la adresa securitatii euroatlantice si, in consecinta, NATO consolideaza, pe termen lung, ... citeste toata stirea