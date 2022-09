NICOLAE VACAROIU: "Interdictia impusa Curtii de Conturi de a verifica procedurile FPS a dus la esecul a 70% din privatizari"

Pierderea de catre Curtea de Conturi a dreptului de a controla procedurile prin care Fondul Proprietatii de Stat (FPS) derula procesul de privatizare este una dintre cauzele pentru care aproape 70% din privatizari au fost un esec, a afirmat, ieri, fostul premier Nicolae Vacaroiu si fost presedinte al Curtii de Conturi in perioada 2008 - 2017, in cadrul conferintei internationale "Curtea de Conturi a Romaniei - Digitalizare in audit"."In toata aceasta istorie, pana la reinfiintare, Curtea de ... citeste toata stirea