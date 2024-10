Nicole Ciuca: Ii indemn pe cetatenii Republicii Moldova sa voteze cu Maia Sandu

Presedintele PNL si presedintele Senatului Romaniei, Nicolae Ciuca, a declarat, miercuri, la Cluj, ca ii indeamna pe cetatenii Republicii Moldova ca in turul al doilea de scrutin al alegerilor prezidentiale de duminica, 3 noiembrie, sa voteze pentru a acorda un nou mandat presedintei Maia Sandu, conform Agerpres."Vreau sai ii indemn pe toti cetatenii din Republica Moldova, pe cei care traiesc in Romania, pe cetatenii Republicii Moldova care isi duc viata de zi cu zi in Republica Moldova, sa ... citește toată știrea