Nicu Falcoi: "Romania nu isi poate permite sa cedeze niciun sistem Patriot, in acest moment"

Tara noastra nu isi permite sa doneze Ucrainei niciun sistem Patriot din cele achizitionate de la SUA, in acest moment, sustine deputatul Nicu Falcoi, vicepresedinte al Adunarii Parlamentare a NATO.Nicu Falcoi ne-a declarat: "In acest caz, Parlamentul nu are niciun cuvant de spus. Este o decizie executiva pana la urma, nu una legislativa. Eu cred ca nu vom dona niciun sistem Patriot catre Ucraina. In acest moment avem un singur sistem operational in tara noastra, iar la celelalte se lucreaza ... citește toată știrea