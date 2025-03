Nicu Marcu, fost presedinte ASF, a fost numit in Consiliul de Administratie al Agricover Credit IFN, cu 5.000 de fermieri in portofoliu si o valoare bruta a creditelor si avansurilor de 2,9 miliarde lei

Agricover Credit IFN, institutie financiara nebancara specializata in finantarea fermierilor din Romania, l-a numit pe Nicu Marcu in Consiliul sau de Administratie. El are o vasta experienta in domeniul financiar si din aceasta pozitie se va ocupa consolidarea strategiei de dezvoltare a companiei si intarirea guvernantei corporative."Ne propunem sa valorificam cunostintele sale pentru a accelera dezvoltarea produselor si serviciilor noastre dedicate fermierilor, sa imbunatatim conformitatea si ... citește toată știrea