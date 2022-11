Nicusor Dan afirma ca isi doreste un nou mandat de primar general al Capitalei

Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a subliniat, miercuri, ca isi doreste un nou mandat, explicand ca investitiile cer timp, potrivit Agerpres."Lucrurile dureaza in administratia publica, adica investitiile pe care le-am facut anul acesta, le vom face anul viitor in termoficare se vor vedea (...). Cand in sfarsit o sa scapam de problema asta cu caldura in calorifere o sa fie din cauza ca nu am mai dus banii pe prostii si i-am dus catre termie", a spus Nicusor Dan, la Digi 24.In opinia ... citeste toata stirea