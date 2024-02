Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat ca are incredere ca electoratul de dreapta din Capitala va vota impotriva PSD, subliniind ca trebuie ca oamenii sa se informeze si sa voteze in cunostinta de cauza, relateaza Agerpres.Precizarile au fost facute dupa ce PNL Bucuresti a decis cu unanimitate de voturi retragerea sprijinului politic acordat primarului general Nicusor Dan."Am un mare respect pentru simpatizantii PNL, asa cum am pentru simpatizantii USR, Forta Dreptei, PMP. ... citeste toata stirea