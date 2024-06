Nicusor Dan: "Amplasam 30 de cismele noi, moderne, prevazute cu adapatoare pentru animale, in parcurile pe care le administram"

Primarul Capitalei, Nicusor Dan, anunta amplasarea a 30 de cismele noi, moderne, prevazute cu adapatoare pentru animale, in parcurile pe care le administreaza primaria. El afirma ca au fost montate deja 10 astfel de cismele in Cismigiu, Herastrau si Tineretului, iar restul de 20 vor fi montate saptamana viitoare in parcurile Herastrau, Izvor, Floreasca, Circului si Carol, potrivit News.ro."Amplasam 30 de cismele noi, moderne, prevazute cu adapatoare pentru animale, in parcurile pe care le ... citește toată știrea