Nicusor Dan anunta: Dam in exploatare inca 1,2 km de metri de conducta de termoficare modernizata

Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta darea in exploatare inca 1,2 km de metri de conducta de termoficare modernizata, pe Magistrala II-III Grozavesti."Dam in exploatare inca 1,2 km de metri de conducta de termoficare modernizata. Compania Municipala Energetica Servicii Bucuresti a realizat probele de presiune pentru inca doua tronsoane de conducta magistrala de termoficare, in Obiectivul 4 - Magistrala II-III Grozavesti. 650 de metri de conducta noua, preizolata, dotata cu ... citește toată știrea