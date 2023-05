Primarul Capitalei Nicusor Dan a anuntat publicarea Ghidului Solicitantului pentru finantarile nerambursabile pentru activitati nonprofit de interes local in domeniul protectiei sociale, potrivit news.ro.Astel, persoanele interesate pot depune proiecte, prin acest program de finantare nerambursabila care are ca scop sustinerea actiunilor in domeniul asistentei sociale, cat si cresterea calitatii serviciilor sociale, a mai spus edilul.Nicusor Dan a scris astazi pe Facebook: "Am publicat Ghidul ... citeste toata stirea