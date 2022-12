NICUSOR DAN:"Bugetul PMB in 2023 va fi de cinci miliarde de lei"

Primarul Capitalei Nicusor Dan a afirmat ca bugetul Primariei Capitalei in 2023 va fi de cinci miliarde de lei, precizand ca trei miliarde de lei merg pe termie si transportul public, relateaza News.ro."Sunt doua miliarde de euro. Dar se impart intre Primaria Capitalei si primariile de sector. Pana cand am avut aceasta inflatie Primaria Capitalei avea patru miliarde de lei, adica putin sub un miliard de euro si primariile de sector aveau sase. Acum pe bugetul de 2023 Primaria Capitalei va avea ... citeste toata stirea