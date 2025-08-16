Editeaza

Nicusor Dan considera esentiala o discutie in trei cu Ucraina dupa intalnirea Trump-Putin

Sursa: Bursa
Sambata, 16 August 2025, ora 05:41

Intalnirea istorica dintre Donald Trump si Vladimir Putin "nu este suficienta" fara participarea Ucrainei, a declarat presedintele Nicusor Dan, intr-un interviu acordat vineri Antena 3 CNN, subliniind ca orice negocieri trebuie dublate de presiune economica asupra Rusiei.
Seful statului a afirmat ca ar fi "foarte important" ca, in una-doua saptamani, sa aiba loc o discutie in format trilateral, cu prezenta Kievului. "Rusia nu da semne ca isi doreste pacea. Daca nu vom obtine o incetare a ...citește toată știrea

