Nicusor Dan, primarul general al Capitalei, asteapta evaluarea activitatii sale de catre liderii PNL, dupa ce in 31 iulie 2023 edilul le-a trimis acestora un document in care le arata stadiul celor zece obiective fixate de liberali pentru ca el sa se mai bucure de sprijinul politic al respectivului partid.Intrebat ieri intr-o conferinta de presa, ce a avut loc cu prilejul lansarii proiectului privind reabilitarea podului Grant, despre sarcinile trasate in urma cu sase luni de PNL, Nicusor Dan ... citeste toata stirea