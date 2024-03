Nicusor Dan: "Experimente cu locuinte ieftine inghesuite au facut si orasele occidentale, dar ele au devenit ghetouri"

Primarul Capitalei Nicusor Dan a precizat ca se construieste in Bucuresti si sunt emise autorizatiile de construire in baza Planului Urbanistic General si ca au existat experimente nefericite cu locuinte ieftine inghesuite unele in altele si in alte orase occidentale, insa ele au devenit ghetouri, informeaza news.ro.Acesta a mai precizat ca a emis 2.000 de autorizatii de construire, in conditiile in care intre 600 si 800 pe an, cam asta e rata de autorizatii emise de PMB."In primul rand ca ... citește toată știrea