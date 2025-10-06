Editeaza

Nicusor Dan face publica noua sa echipa de consilieri prezidentiali: Printre cei 16 consilieri ai presedintelui se numara si un fost premier al Romaniei. Vedeti lista completa cu toate numirile

Luni, 06 Octombrie 2025, ora 15:37
Presedintele Romaniei, Nicusor Dan, a semnat numirile mai multor consilieri prezidentiali de stat si onorifici, care isi vor prelua atributiile in lunile octombrie si noiembrie 2025.
"Administratia Prezidentiala anunta ca mai multe pozitii cheie au fost ocupate incepand cu lunile octombrie si noiembrie 2025. Numirile reflecta angajamentul Presedintelui pentru profesionalism, responsabilitate si loialitate fata de institutie, in conformitate cu cadrul legal", potrivit Administratiei ...citește toată știrea

