Nicusor Dan isi doreste inca un mandat la Primaria Capitalei; el nu exclude pe viitor o eventuala candidatura la presedintie

Edilul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat ca isi doreste inca un mandat in fruntea Primaria Capitalei, in afara de cel pe care il va incepe in curand, dar ca nu exclude pe viitor o eventuala candidatura la presedintie, conform Agerpres."De principiu, imi doresc inca un mandat, in afara de acesta pe care il incep, la Primaria Capitalei, in rest, nu vreau sa exclud nicio varianta, o sa vedem realitatile peste cativa ani, pentru moment asta este planul", a spus Nicusor Dan, duminica, ... citește toată știrea