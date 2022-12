NICUSOR DAN:"Ministerul Transporturilor sa accelereze proiectarea si avizarea pentru realizarea magistralei de metrou M4"

Primarul Capitalei, Nicusor Dan, afirma ca, "in loc sa caute vinovati imaginari", Ministerul Transporturilor ar trebui sa accelereze proiectarea si avizarea pentru realizarea magistralei de metrou M4, informeaza Agerpres."Secretarul de stat Ionel Scriosteanu a sustinut zilele trecute ca PMB tergiverseaza aprobarea PUZ-ului pentru magistrala 4. Nimic mai fals. Ministerul a obtinut de la PMB avizul preliminar in 21 ianuarie 2022. De atunci a fost in sarcina proiectantilor ministerului sa obtina ... citeste toata stirea