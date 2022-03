NICUSOR DAN:"Noul pret care va fi platit de bucuresteni este 330 de lei plus TVA pe gigacalorie"

Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a precizat ca, in urma votului din Consiliul General al Municipiului Bucuresti, pretul pentru gigacalorie care va fi achitat de bucuresteni este de 330 de lei + TVA, din 1 aprilie. El a precizat ca PMB va continua "sa subventioneze semnificativ" costul gigacaloriei, informeaza news.ro.Consilierii generali au aprobat, in sedinta de consiliu de miercuri, marirea pretului gigacaloriei in Bucuresti, pentru persoanele racordate la sistemul centralizat de ... citeste toata stirea