Editeaza

Nicusor Dan: "Sprijinul nostru pentru Republica Moldova nu se opreste"

Sursa: Bursa
Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 05:41
20 citiri
Presedintele Nicusor Dan afirma ca sprijinul nostru pentru Republica Moldova nu se opreste si distrobuie o fotografie in care apare alaturi de Maia Sandu, la o masa la care se mai afla presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen si alti lideri europeni.
"Sprijinul nostru pentru Republica Moldova nu se opreste. Am discutat cu doamna Presedinte Maia Sandu si partenerii europeni despre pasii concreti pentru accelerarea procesului de integrare europeana", a ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Bucuresti
FT: Bitcoin creste pana la un nivel record, investitorii in criptografie pariind pe victoria lui Trump
NBC News: Prima persoana transgender aleasa in Congresul SUA
Trump castiga in Iowa
George Simion: "Romania nu poate supravietui fara fermierii sai"
Siegfried Muresan: "Prin victoria Maiei Sandu, Republica Moldova devine mai puternica in drumul sau spre Uniunea Europeana"
Marcel Ciolacu: "Institutia Prezidentiala nu trebuie sa solicite o locuinta de protocol pentru presedinte"
Cele mai citite stiri
Romanul de 4.000.000Euro, transfer definitiv
Rares Ilie (22 de ani) a ajuns la Empoli la inceputul sezonului si a devenit rapid unul dintre cei ...
Donald Trump va participa la reuniunea liderilor militari convocata de seful Pentagonului
Presedintele Donald Trump a declarat duminica pentru Reuters ca va participa la o reuniune ...
VIDEO Florin Tanase a reactionat dupa ce FCSB a castigat dupa 9 etape in campionat: "De dat din gura, putem sa dam"
Articol de Valentin David (video), Carmen Dumitru, Tudor Belivaca - Publicat duminica, 28 septembrie ...
ActualitateBusinessSportLife Show