Nimeni nu s-a asteptat la asa ceva. Sfarsit de an in tensiune. Pana la formarea guvernului si adoptarea bugetului, toata lumea se uita la 2025 cu ingrijorare

a(Trade Mark)Iesirea neasteptata a PSD din grupul partidelor care urma sa formeze guvernul ii aduce Romaniei un sfarsit de an de instabilitate in conditiile in care acordul semnat de partidele proeuropene imediat dupa alegerile parlamentare parea sa fi fost un fir catalizator. De acum insa, mediul economic trebuie sa se astepte la instabilitate pana la asezarea noilor forte politice si stabilirea formulei care are forta sa conduca Romania.Craciunul si Revelionul din acest an vor fi politice ... citește toată știrea