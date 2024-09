Niveluri ridicate de cesiu radioactiv detectate de Norvegia: Rusia nu a emis nicio alerta, declara Kremlinul

Kremlinul a declarat ca serviciile ruse nu au emis nicio alerta privind niveluri ridicate de radiatii in atmosfera, dupa ce Norvegia a anuntat ca a detectat niveluri ridicate de cesiu radioactiv (Cs-137) in apropierea frontierei arctice cu Rusia, relateaza Reuters.Autoritatea norvegiana pentru radiatii si siguranta nucleara (DSA) a declarat ca a masurat niveluri "foarte reduse" de cesiu radioactiv la Svanhovd si Viksjoefjell, in apropierea granitei arctice cu Rusia, scrie Agerpres. ... citește toată știrea