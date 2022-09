Noi facilitati ale portalului ANAF: Schimbul automat de informatii in domeniul impozitelor directe

In vederea facilitarii conformarii cu obligatiile instituite in sarcina institutiilor financiare, Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) pune la dispozitie o noua sectiune dedicata schimbului automat de informatii in domeniul impozitelor directe, conform unui comunicat de la inceputul acestei luni de pe site-ul insitutiei.Prin intermediul acestei pagini, institutiile financiare din Romania care au obligatia sa aplice normele de raportare si diligenta fiscala in scopul realizarii ... citeste toata stirea